Самым популярным подержанным автомобилем в РФ стала Lada Priora

13:09 | 19.10.2018

Самым популярным подержанным автомобилем в России стала Lada Priora. Ее средняя цена на вторичном рынке — 238 тысяч рублей. Рейтинг, составленный аналитиками «Авито Авто», публикует журнал «За рулем».



В целом, машины марки Lada заняли семь строчек списка из десяти. На втором месте оказалась Lada Samara (118,9 тысячи рублей), на третьем — Lada 2110 (81,6 тысячи). Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4x4 («Нива») разместились в топ-10 с шестой по девятую позиции. Их стоимость колеблется от 96 до 310 тысяч рублей.



На четвертом месте расположилась одна иномарка из двух — Ford Focus со средней стоимостью 357 400 рублей. Замыкает топ-10 Hyundai Solaris, который в среднем по стране стоит 508 400 рублей.