По данным СМИ, в Сирию были отправлены модернизированные комплексы ПВО С-300

13:01 | 19.10.2018

Газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России сообщила, что в Сирию были отправлены модернизированные комплексы ПВО С-300. От классической «трехсотки» они отличаются более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром). По словам источников «Известий» в Минобороны, утверждения о том, что переданные Сирии зенитно-ракетные комплексы будут обслуживаться иранскими расчетами, не имеют под собой оснований — иранцы никогда не работали на С-300ПМ-2.



Министр обороны Шойгу заявлял, что Россия берет на себя обучение сирийских расчетов C-300. На это, по его словам, потребуется три месяца.