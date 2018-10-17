Пенсионерка из Новосибирска подарила областному министру мыло и веревку

12:42 | 19.10.2018

Пенсионерка из Новосибирска передала министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову подарочный набор с мылом и веревкой, купленный в магазине «Лента» на 89 рублей. Именно на эту сумму в регионе планируется увеличить прожиточный минимум для пенсионеров, сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль» на странице «ВКонтакте», передает lenta.ru.



Как пишет издание «Тайга-инфо», на проходной министерства принять мыло и верёвку отказались, однако пенсионерке удалось передать этот набор через одного из сотрудников ведомства.



Отмечается, что прожиточный минимум для пенсионеров в Новосибирской области повысится с 1 января следующего года. Такое предложение поступило от областного правительства. В минувший понедельник, 15 октября, новую сумму на заседании регионального правительства назвал министр труда и социального развития региона: прожиточный минимум пенсионера в 2019 году составит 8814 рублей. В 2018 году эта сумма была установлена на уровне 8725 рублей.