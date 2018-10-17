Решение о месте похорон стрелка из Керчи примут его родственники

12:36 | 19.10.2018

Решение о месте похорон студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже Керчи, примут его родственники. Об этом заявил «РИА Новости» глава керченской администрации Сергей Бороздин.



Ранее появилась информация, что устроившего взрыв и расстрел студентов Владислава Рослякова похоронят через две недели «на кладбище в секторе для безродных», отдельно от убитых. Однако это ложная информация.



Как напоминает РБК, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в учебном заведении и покончил с собой. Он также привел в действие взрывное устройство. Погиб 21 человек, в том числе нападавший, еще более 40 пострадавших находятся в больницах.