В Краснодарском крае около 200 человек ищут катапультировавшихся летчиков Л-39

12:25 | 19.10.2018

До 200 человек задействованы в поисках двух летчиков, которые, предположительно, успели катапультироваться при крушении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг, около 17:00 мск, при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39, напоминает «Интерфакс». Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность самолета.