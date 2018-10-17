Вертолет ВМФ США MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagan

12:21 | 19.10.2018

Вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу американского авианосца Ronald Reagan, находящегося в Филиппинском море. Об этом пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на ВМС США. ЧП произошло вскоре после взлета, около 9:00 утра. Инцидент произошел во время отработки рутинных операций на авианосце, заявили в военном ведомстве. Есть несколько раненых, их число не уточняется.