17:33 | 18.10.2018

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны Германии Урсулы фон Дер Ляйен в связи с постоянным привлечением внешних консультантов на работу в ведомство, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники. По данным издания, внешние консультанты слишком часто привлекались к работе по таким направлениям в министерстве, как информационные технологии и вопросы модернизации. Прокуратура также проведет проверку информации о том, что государственные заказы от министерства сразу поступали к определенному кругу лиц, а не после проведения тендера, передает «Интерфакс».