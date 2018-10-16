Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в ДТП

17:29 | 18.10.2018

Лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад эль-Бостани, один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, погиб в ДТП. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники. Отмечается, что эль-Бостани был одним из 15 граждан Саудовской Аравии, находившихся в генконсульстве страны в Стамбуле в день исчезновения Хашукджи. Он прилетел в Стамбул на частном самолете 2 октября и в тот же день покинул город. Какую роль он мог играть в предполагаемом убийстве, неизвестно, указывает газета.



Как напоминает gazeta.ru, Джамаль Хашукджи пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официально о смерти Хашукджи не сообщается, однако СМИ выяснили, что журналиста пытали, а затем жестоко убили.