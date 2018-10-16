Алексей Навальный вызвал главу Росгвардии Виктора Золотова на дебаты в прямом эфире

17:14 | 18.10.2018

Алексей Навальный принял «вызов на дуэль» главы Росгвардии Виктора Золотова и предложил провести ее в виде дебатов на федеральном канале, передает «Интерфакс». «Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их [дебаты] все равно посмотрят миллионы людей», — сказал Алексей Навальный.



Как напоминает novayagazeta.ru, 11 сентября глава Росгвардии Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором чиновник вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников Росгвардии.