17:10 | 18.10.2018

В Германии правоохранительным органам удалось предотвратить крупный теракт, который готовила террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), пишет газета Süddeutsche Zeitung. Целью террористов был музыкальный фестиваль. Когда атака должна была произойти и что именно было намечено в качестве ее цели, не сообщается.



Как отмечает rg.ru, центральную роль в подготовке теракта играла немецкая супружеская пара Марсия М. и Огуз Г. Осенью 2015 года они выехали в Сирию и присоединились к ДАИШ. Женщина, принявшая ислам, активно подыскивала в Северной Германии дам, согласных на фиктивный брак с членами террористической группы. Это позволило бы им легально попасть в страну. Супруги получили задание от террориста Абу Мусаба аль-Альмани, который, как полагает следствие, являлся гражданином Швейцарии и отвечал за организацию терактов в немецкоговорящем регионе. Позднее он погиб в Сирии во время боев.