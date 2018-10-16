Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством» в России

16:57 | 18.10.2018

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России актуальна проблема «банковского рабства», от нее нужно избавляться. Об этом она сказала на форуме инновационных финансовых технологий, передает «Прайм». Одним из проявлений «банковского рабства» является сложность для граждан самостоятельно выбирать банк для перечисления своей заработной платы, передает РИА «Новости».



По словам Набиуллиной, у клиента должна быть возможность самостоятельно выбирать услуги и свободно переводить деньги, вне зависимости от того, в каком банке у него открыт счет.