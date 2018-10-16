Верховная рада Украины приняла закон об ответственности для россиян за нарушение границы

16:52 | 18.10.2018

Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами «страны-агрессора». В пользу документа высказались 243 народных избранника при минимуме в 226 голосов, передает ren.tv.



Ответственность вводится за пересечение государственной границы лицом, «имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора» «любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины». «Государством-агрессором» Рада объявила Россию в 2015 году.



Как напоминает РИА «Новости», раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, за совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.