Глава Крыма Аксенов заявил о возможных сообщниках стрелка в Керчи

16:46 | 18.10.2018

Следствие устанавливает возможных сообщников Владислава Рослякова, напавшего в среду на политехнический колледж в Керчи, об этом сообщил журналистам глава Крыма Аксенов, передает «Интерфакс». По мнению Аксенова, студент не мог действовать в одиночку. «Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — сказал Аксенов и подчеркнул, что в данный момент перед спецслужбами стоит задача установить организаторов нападения.



Как напоминает lenta.ru, взрывы и стрельба произошли в Керченском технологическом техникуме 17 октября. Ученик 4-го курса 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. Погиб, по последним данным, 21 человек, включая самого Рослякова. Жертвами трагедии стали и студенты, и преподаватели колледжа. Ранены более 40 человек.