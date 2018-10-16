Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в Керчи

12:29 | 18.10.2018

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования потерявшим детей и близких в результате происшествия в Керченском политехническом колледже. Об этом глава государства заявил на встрече с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает РБК.



«В Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура Автономной Республики Крым доложила, что по данному факту возбуждено уголовное дело... Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, это всегда трагедия», — сообщил Порошенко.



ЧП произошло 17 октября. Студент колледжа 18-летний Владислав Росляков зашел в здание, имея при себе не менее 10 самодельных бомб. Одно из неустановленных взрывных устройств сработало в столовой здания, после чего молодой человек открыл огонь из ружья по ученикам и преподавателям. По последним данным, в результате атаки погибли 20 человек, в том числе сам нападавший, который покончил с собой. Пострадали, по разным данным, от 49 до 53 человек, напоминает iz.ru.