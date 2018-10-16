США могут выйти из Всемирного почтового союза

12:09 | 18.10.2018

Власти США намерены покинуть Всемирный почтовый союз из-за заниженных сборов на посылки из КНР и других стран. Об этом сообщает издание The Hill. Это приводит к нечестной конкуренции и наводнению рынка США дешевыми товарами, полагают в Белом доме.



Сообщается, что окончательное решение о выходе еще не принято, если будет достигнут компромисс о тарифах, Белый дом может отказаться от своего намерения.