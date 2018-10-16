Эксперты назвали самые прибыльные профессии в России

12:03 | 18.10.2018

Больше всего в России зарабатывают специалисты в сфере финансовой деятельности. Об этом свидетельствует обзор статистики по основным показателям рынка труда за первое полугодие 2018 года аналитического центра НАФИ, пишет «Российская газета».



Эксперты проанализировали статистику основных показателей рынка труда и пришли к выводу, что средний заработок финансистов составляет 87 991 рубль, вдвое превышая общероссийский показатель. По данным специалистов, средняя месячная зарплата по стране — 42 521 рубль (без учета НДС).



За финансистами следуют работники сферы добычи полезных ископаемых с зарплатой 86 982 руб. и сотрудники в сфере информации и связи, которые зарабатывают 70 839 руб. При этом меньше всего получают занятые в гостиницах и на предприятиях общественного питания, где средний заработок составляет 25 842 руб.