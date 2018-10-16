Скончался известный турецкий фотожурналист Ара Гюлер

11:54 | 18.10.2018

Турецкий фотожурналист армянского происхождения Ара Гюлер скончался в возрасте 90 лет, сообщает Daily Sabah. По данным издания, Гюлер умер в отделении интенсивной терапии одной из клиник Стамбула. Причиной смерти фотографа стала остановка сердца.



Гюлер работал в редакцию газеты Yeni Istanbul в качестве фотожурналиста, позднее перешел в газету Hürriyet. Он снимал Уинстона Черчилля, Марлона Брандо, Федерико Феллини и других знаменитостей, передает gazeta.ru.