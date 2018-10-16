Истребители F-15 ВВС США нанесли ошибочный удар по курдам в Сирии

11:50 | 18.10.2018

Два американских истребителя F-15 из-за непрофессионализма атаковали позиции курдов в Сирии, сообщил РИА «Новости» источник в военно-дипломатических кругах. В результате шесть бойцов погибли, ещё 15 получили серьёзные ранения.



По словам источника, курды пытались наступать на позиции боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации), когда их атаковали два F-15. Участники наступления после этого массово дезертировали, а весь район, который находится к востоку от реки Евфрат, перешел под контроль боевиков ИГ.