В США почти половина военных уверена в скором военном конфликте

11:42 | 18.10.2018

Почти половина американских военных считают, что США вскоре будут вовлечены в полномасштабную войну. Об этом свидетельствует опрос издания Military Times. Будет ли это Третья мировая война или локальный конфликт, в исследовании не уточняется.



Порядка 46 % опрошенных заявили, что в 2019 году США будут вовлечены в новую серьезную войну. Этот показатель, как отмечает издание, вырос на 5 % по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в сентябре 2017 года, передает РБК.



Помимо этого, из результатов опроса следует, что главными военными противниками США, по мнению военных, являются Россия и Китай. В частности, 71 % респондентов назвали опасной Россию, а 69 % указали на Китай. В 2017 году российская армия вызывала беспокойство у 53 % опрошенных, сообщает gazeta.ru.