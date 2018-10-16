Число жертв массового убийства в Керчи возросло до 20

11:37 | 18.10.2018

Число жертв трагедии в колледже в Керчи возросло до 20, тела погибших опознали, сообщили РИА «Новости» в городской администрации. В числе погибших — 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние, и пятеро взрослых, сотрудников учебного заведения.



Как напоминает РБК, нападение на колледж в Керчи произошло днем 17 октября. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебное заведение, устроил взрыв и начал расстреливать находившихся там людей. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и разминировано специалистами.



В результате произошедшего пострадало более 50 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».



Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии.