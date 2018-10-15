Генпрокуратура Грузии заявила о причастности Саакашвили к убийству Патаркацишвили

16:57 | 17.10.2018

Генеральная прокуратура Грузии заявила, что экс-президент страны Михаил Саакашвили санкционировал убийство оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили, передает russian.rt.com.



В прокуратуре полагают, что предпринимателя и соратника Бориса Березовского могли отравить неким «веществом, которое вызвало эффект естественной смерти». По данным ведомства, «на основании указа суда, по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства в отягчающих обстоятельствах, задержаны бывшие чиновники МВД Г.М., Л.К. и Р.Ш.», передает lenta.ru.



Как напоминает РБК, бизнесмен Бадри Патаркацишвили скончался в своем доме под Лондоном от сердечного приступа в феврале 2008 года. За месяц до смерти он участвовал в выборах президента Грузии, где занял третье место.