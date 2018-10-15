Песков подтвердил участие Путина в четырехстороннем саммите по Сирии в Стамбуле

16:52 | 17.10.2018

Подготовка ко встрече лидеров России, Турции, Франции и Германии на четырехстороннем саммите в Стамбуле идет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь Путина Песков. «Да, ведется подготовка», — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин участвовать в стамбульском саммите.



Еще в сентябре помощник президента РФ Ушаков заявил, что Россия, Турция, Германия и Франция прорабатывают вопрос о проведении четырехсторонней встречи по Сирии в Стамбуле.