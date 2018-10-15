СКР квалифицировал как теракт взрыв в керченском колледже

16:47 | 17.10.2018

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.



Уголовное дело возбуждено по 205-й статье УК РФ – террористический акт. По предварительной информации, эпицентр взрыва находился в столовой колледжа, сработало неустановленное устройство, начиненное металлическими предметами.



СКР указывает, что большинство пострадавших – подростки. Данные о погибших в сообщении не приводятся. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения.



Напомним, взрыв в Керченском политехническом колледже произошел приблизительно в полдень 17 октября. К этому моменту известно о 13 погибших и более 50 раненых.