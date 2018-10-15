Завод в Шанхае отказался ремонтировать российское судно из-за санкций США

16:43 | 17.10.2018

Судоремонтный завод в Шанхае отказался выполнять обязательства по контракту на ремонт российского судна «Нептун» компании «Гудзон». Руководство завода объяснило, что это связано с американскими санкциями, передает РИА «Новости».



«Завод хочет выставить судно в море», - заявил директор компании Геннадий Кононенко. Как отмечает Kp.ru, к настоящему моменту все иностранные и часть российских страховых компаний расторгли существующие или отказались заключать новые договоры по обслуживанию судов этой фирмы, а без таких сертификатов кораблям нельзя участвовать в перевозках и даже выходить из портов.



21 августа Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный список, добавив туда ряд российских физических лиц, компаний и судов, в том числе принадлежащих компании «Гудзон», напоминает russian.rt.com.