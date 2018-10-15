В Дании состоятся общественные слушания по маршруту «Северного потока — 2»

16:33 | 17.10.2018

Датское энергетическое агентство (ДЭА) проведет общественные слушания по экологической оценке маршрута газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте проекта.



Общественность примет участие в обсуждении участка планируемого морского газопровода «Северный поток — 2» протяженностью около 175 км в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм, передает «Интерфакс».



Как напоминает russian.rt.com, в августе проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании.