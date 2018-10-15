ЦРУ рассекретило доклад времен Второй мировой войны о сексуальной ориентации Гитлера

16:27 | 17.10.2018

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило доклад 1943 года антрополога Генри Филда, из которого следует, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также испытывал сексуальное влечение к мужчинам и женщинам. Исследование опубликовано на сайте ЦРУ, передает gazeta.ru.



Филд основывался на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, который был близким другом Гитлера в 1920–1930-е годы. Филд утверждает, что Гитлер испытывал влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу, который был гомосексуалистом и из-за своей любви к женским нарядам носил прозвище Фройлен Анна, сообщает iz.ru.



Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.