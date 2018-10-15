Сбербанк запустил процедуру обмена накопленных бонусов «Спасибо» на рубли

16:22 | 17.10.2018

С 17 октября клиенты Сбербанка получат возможность обменивать накопленные бонусы «Спасибо» на рубли в рамках программы лояльности. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка России. Отмечается, что данная опция доступна только самым активным пользователям карт — тем, кто к октябрю достиг высшего уровня привилегий «Больше, чем спасибо».



В пресс-службе банка уточнили, что конвертировать бонусы в рубли можно на сайте программы или в мобильном приложении по курсу 1 бонус = 0,5 руб. В общей сложности участники смогут обменивать до 10 тыс. бонусов в месяц, передает РБК.