Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве взрывного устройства в колледже в Керчи

16:09 | 17.10.2018

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил о подрыве в Керченском колледже неустановленного устройства. По информации комитета, взрыв в здании Политехнического колледжа Керчи произошел около 12:00. НАК также сообщает, что, по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены, передает РБК.



Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в столовой на первом этаже. Сейчас здание оцеплено, на месте работают полицейские, военные и МЧС.