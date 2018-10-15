В Москве избили вокалистку группы «Маша и Медведи» Марию Макарову

10:56 | 17.10.2018

Московская полиция начала проверку после потасовки с участием вокалистки группы «Маша и медведи» Марии Макаровой. Женщина пострадала в результате конфликта с соседями. Сама певица уверяет, что защищала пожилого соседа от квартирных аферистов, передает MK.ru.



Отмечается, что девушке нанесли несколько ударов, повлекших телесные повреждения. По данному факту полиция проводит проверку, затем будет принято процессуальное решение.