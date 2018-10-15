Защита братьев Кокориных предложила примирение чиновникам, пострадавшим в драке с футболистом

10:47 | 17.10.2018

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Олег Попов сообщил, что пострадавшим в драке с футболистом было предложено примирение. По словам юриста, оба раскаиваются в содеянном и уже принесли извинения, передает sport-express.ru. Теперь защита ждет соответствующей реакции.



Как напоминает gazeta.ru, братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев утром 8 октября напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин». Затем они утроили потасовку с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком и генеральным директором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным.



В течение двух дней после инцидента футболисты не выходили на связь, однако явились в ГУМВД после объявленного следствием ультиматума и попали в изолятор. Позже правоохранители задержали еще двух фигурантов, включая брата Кокорина. В адрес подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». По одной лишь статье «Хулиганство» им может грозить до семи лет колонии, сообщает Р-спорт.