Власти Венесуэлы отказались использовать доллар на валютном рынке из-за санкций

10:26 | 17.10.2018

Венесуэла из-за санкций США отказывается от торговли долларами на валютном рынке. Вице-президент страны Тарек Эль-Айсами объявил, что вместо доллара в стране теперь будут использоваться евро, юани и другие конвертируемые валюты, передает «Интерфакс». Данное решение он объяснил тем, что на экономическую систему Венесуэлы оказывают влияние «незаконные меры».



Как напоминает «Эхо Москвы», в Венесуэле продолжается острый экономический кризис. В июле МВФ выступил с прогнозом, что к концу этого года уровень инфляции в стране достигнет одного миллиона процентов.