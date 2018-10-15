США могут ввести санкции против работающих в Сирии компаний из Ирана и России

10:17 | 17.10.2018

Американские власти разрабатывают новую стратегию борьбы с Ираном, которая может затронуть российские компании, которые работают в Сирии. В рамках новой стратегии предусмотрены санкции для российских и иранских компаний, занятых восстановлением этой страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пять источников, знакомых с планом.



Стратегия также подразумевает продолжение борьбы с оставшимися очагами сопротивления ИГ (террористическая организация, запрещена в России) и поиск способа политического перехода в Сирии после ухода оттуда ИГ и Ирана, передает «Интерфакс».