Глава UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов останется в организации

10:07 | 17.10.2018

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжит свое выступление в UFC. Об этом в интервью изданию TMZ Sports рассказал глава организации Дана Уайт. «У нас все в порядке. Мы в хороших отношениях с Хабибом. Я не знаю, кто будет его следующим противником, мы об этом еще не говорили. Давайте позволим парню насладиться победой, а потом решим этот вопрос. Хабиб остается в UFC. Что будет с Тухуговым? Я пока не знаю», — цитирует Уайта TMZ.



Как напоминает championat.com, 6 октября после окончания боя с Макгрегором Нурмагомедов покинул клетку и прыгнул прямо с решётки октагона на представителей команды соперника. Россиянин спровоцировал потасовку с тренером ирландца по джиу-джитсу. В то же время в октагоне Зубайра Тухугов вместе с некоторыми бойцами из команды Хабиба напал на самого Макгрегора.