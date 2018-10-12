В Росстате назвали самый быстро дорожающий продукт

16:42 | 16.10.2018

В России за девять месяцев этого года больше всего подорожало пшено. Таковы результаты исследования Федеральной службы государственной статистики. Сейчас стоимость килограмма пшена в среднем составляет 44 рубля, тогда как в начале года она была около 30 рублей, передает РИА «Новости».



Пшеном называется шлифованное просо. Причиной роста розничных цен на крупу стало снижение предложения на рынке. «В прошлом году был низкий валовый сбор проса. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена», - сообщила заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.



Кроме того, цены на белокочанную капусту за этот же период выросли на 40,3%, на морковь — на 24,7%. Сахар подорожал на 16,2%.