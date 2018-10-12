«Барселона» может взять в аренду футболиста «Зенита» Бранислава Ивановича

16:35 | 16.10.2018

По данным Mundo Deportivo, защитник «Зенита» Бранислав Иванович оказался в сфере интересов «Барселоны». Согласно изданию, сербский футболист может перебраться в чемпионат Испании этой зимой, поскольку «сине-гранатовые» потеряли двух игроков обороны: француз Самюэль Юмтити, а также бельгиец Томас Вермален получили травмы.



Как напоминает «Вести.ру», Бранислав Иванович пришел в «Зенит» зимой 2017 года из «Челси». В составе лондонского клуба выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, дважды становился чемпионом Англии. До перехода в «Челси» Иванович отыграл два сезона в «Локомотиве».