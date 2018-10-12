В Кремле прокомментировали разрыв отношений между РПЦ и Константинополем

16:31 | 16.10.2018

В Кремле заявили, что обеспокоены нынешним развитием отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом, которое привело к прекращению евхаристического общения. «Мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за развитием их отношений. Надеемся, что все-таки мудрость восторжествует», — заявил пресс-секретарь Путина Песков.



Он также отметил, что пояснения должны давать представители РПЦ, а Кремль, в свою очередь, не вмешивается в церковные дела.