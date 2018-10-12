Дефицит бюджета США достиг максимума с 2012 года

15:59 | 16.10.2018

Дефицит бюджета США в 2018-м финансовом году вырос на 17 процентов и достиг отметки 779 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном отчете министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, передает РИА «Новости».



Из отчета следует, что в отношении к ВВП дефицит вырос до 3,9%, что является максимальным показателем за последние шесть лет. При этом составители документа отметили экономические успехи администрации американского президента Дональда Трампа, указав на «невероятную экономическую силу» Соединенных Штатов, сообщает gazeta.ru.