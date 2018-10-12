Порошенко собирается передать Андреевскую церковь в Киеве Константинопольскому патриархату

15:54 | 16.10.2018

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время зарегистрирует законопроект, который предполагает передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху Константинополя, сообщает News One.



Как заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, Порошенко поддерживает скорейшее получение страной автокефалии и в знак солидарности совершает этот символический жест.



Как напоминает Kp.ru, ранее на заседании Священного синода Русская православная церковь сообщила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Причиной стало его решение о предоставлении Украине автокефалии, снятии анафемы с лидера раскольников Филарета и отмене указа о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.