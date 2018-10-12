В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

15:46 | 16.10.2018

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом говорится в сообщении сейсмологического центра страны.



По словам специалистов, эпицентр землетрясения находился недалеко от границы с Казахстаном, а очаг залегал на глубине 10 км. Данных о пострадавших или разрушениях на территории округа, население которого составляет около 500 тыс. человек, не поступало, сообщает kp.ru.