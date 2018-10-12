Audi заплатит 800 млн евро штрафа в связи с дизельным скандалом

15:42 | 16.10.2018

Автоконцерн Audi должен заплатить 800 млн евро в связи с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах. В Volkswagen пояснили, что сумму штрафа составляют 5 млн евро за халатность и 795 млн евро за незаконное получение экономической выгоды. Там отметили, что Audi согласился с решением прокурора, однако указали, что выплата штрафа скажется на финансовых показателях концерна в этом году.



Ранее главу Audi Руперта Штадлера арестовали по делу о «дизельном скандале». Следствие предположило, что он может спрятать улики и следы преступления.



Напомним, в США Volkswagen обвинили в установке устройств, занижающих показатели выбросов вредных веществ.