В возрасте 96 лет скончался известный ученый Марк Кривошеев

15:37 | 16.10.2018

Российский ученый Марк Кривошеев, который считается одним из основоположников современного цифрового телевидения, умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Останкино».



В 1980 году ученый руководил разработкой телевизионного комплекса для передачи сигналов программ Олимпиады-80. Лауреат множества советских, российских и международных премий. В 2017 году награжден Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного телевидения и радиовещания и многолетний труд, отмечает MK.ru.