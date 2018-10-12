По данным СМИ, Саудовская Аравия объявит о смерти журналиста Джамаля Хашукджи

15:29 | 16.10.2018

Саудовская Аравия готовится признать, что смерть оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи явилась «результатом неправильного допроса». Соответствующие заявления будут сделаны в готовящемся докладе. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает CNN. Как ожидается, в итоговом отчёте будет заявлено, что гибель журналиста была результатом спецоперации, которая не была санкционирована высшим руководством страны, и что виновные понесут наказание.



Как напоминает «Интерфакс», Хашукджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post. Он бежал из родной страны, чтобы уберечься от последствий своей критики местных властей. 2 октября он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше не выходил оттуда. Пока нет официальных сведений о его дальнейшей судьбе.