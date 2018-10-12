Путин наградил избитых футболистами чиновников

15:22 | 16.10.2018

Путин вручил награды главе департамента в Минпромторге Дениса Пака и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину, получивших известность после нападения на них футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом стало известно из указа президента РФ на портале правовой информации. Пак и Гайсин отмечены, соответственно, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и Орденом Александра Невского. Их наградили за вклад в создание отечественных автомобилей, передает РБК.



Как напоминает gazeta.ru, утром 8 октября чиновники пострадали во время потасовки с Кокориным и Мамаевым. После инцидента, произошедшего в одном из московских кафе, на игроков было заведено дело по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство». Футболисты были арестованы решением Тверского суда сроком на два месяца и доставлены в Бутырское СИЗО.