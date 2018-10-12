В США в возрасте 65 лет скончался один из основателей компании Microsoft Пол Аллен

14:43 | 16.10.2018

Соучредитель компании Microsoft Пол Аллен скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщается на сайте его компании Vulcan Inc. «С большой грустью сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена», — говорится в сообщении на сайте его компании.



Как напоминает «Эхо Москвы», недавно Пол Аллен объявил, что у него вновь диагностировали рак крови, возникла ремиссия. Впервые диагноз ему поставили в 2009 году. Тогда Аллен был вынужден уйти из компании. Он сохранил контроль над большим пакетом акций Microsoft. При этом спонсировал научные исследования, основал музей научной фантастики в Сиэтле.



В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.