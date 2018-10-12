Петр Порошенко заявил о самоизоляции РПЦ после разрыва с Константинополем

14:38 | 16.10.2018

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Священного синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.



«Я убежден, что такая реакция духовной и светской российской власти и полностью зависимого от российской власти церковного руководства подтверждает, что мы с вами на правильном пути», - сказал Порошенко на встрече с экзархами Константинопольского патриархата в Киеве. По его словам, «Русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием», передает «Интерфакс».



Накануне РПЦ объявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления патриархом Варфоломеем автокефалии Украинской церкви. Руководитель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Вселенский патриархат «самоликвидировался» в качестве центра православия, напоминает РБК.