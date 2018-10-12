В РФ могут появиться «обезличенные» пачки сигарет без логотипов и с единым шрифтом названий

13:57 | 16.10.2018

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова анонсировала новые меры в сфере борьбы с табаком, передает РИА «Новости». Среди возможных шагов — уменьшение числа мест для курения и сокращение доступности табачной продукции. Кроме того, Минздрав не отказался от идеи использовать «обезличенные» пачки сигарет без логотипов и с единым шрифтом названий.



Как напоминает «Ведомости», меры по борьбе с курением в России вступили в силу в 2014 г. Тогда, в частности, было запрещено курение в кафе, поездах дальнего следования, на платформах электричек. Кроме того, был установлен запрет на курение на расстоянии менее 15 м от входов в метро.