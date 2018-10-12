Россияне назвали лучшие города для построения успешной карьеры

13:50 | 16.10.2018

Жители разных регионов России оценили возможности для построения успешной карьеры в населенных пунктах, где они живут. Опрос проходил в 37 городах с населением более полумиллиона человек.



Наиболее высоко перспективы построения личной карьеры в своем городе оценивают москвичи: 74 процента назвали столицу лучшим городом для своей карьеры. Среди жителей Петербурга таковых 72 процента. Тюмень назвали лучшим городом для своей карьеры 66 процентов опрошенных.



Среди населения городов Екатеринбург, Казань и Краснодар в перспективах роста уверены более 50% участников опроса. Отмечается, что Новосибирск (48%) и Красноярск (46%) потеряли за четыре года, прошедших с прошлого опроса, по 7% жителей, считающих, что в их городе возможен успешный карьерный рост, передает regnum.ru.



Антилидерами рейтинга стали Омск и Тольятти: здесь карьерных оптимистов только по 16%. Слабо верят, что можно чего-то добиться в родном городе, жители Волгограда (таких 18%). Киров и Новокузнецк назвали по 20%, Саратов - 23% жителей.