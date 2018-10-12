В Гидрометцентре назвали сроки окончания бабьего лета

13:42 | 16.10.2018

Период сухой, теплой и ясной погоды в европейской части России завершится 20 октября. Температура воздуха в субботу опустится на 4-5 градусов, начнутся осенние дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает lenta.ru.



Глава Гидрометцентра также отметил, что столь затяжного бабьего лета на европейской территории России не было давно. По его словам, переходный период начнется в пятницу, 19 октября, когда в Москве появятся облака, возможен небольшой дождь.