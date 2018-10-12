Археологи обнаружили в Норвегии кладбище викингов с 20-метровым кораблем

13:32 | 16.10.2018

Археологи в Норвегии место захоронения викингов с 20-метровым кораблём. Об этом сообщает сайт Норвежского института исследования культурного наследия (NKU). Как отмечает gazeta.ru, захоронение с кораблем было обнаружено с применением специального радара. Ученые добавили, что курган находится на небольшой глубине и был скрыт фермерами.



Как отмечает РИА «Новости», на данный момент ученые не планируют раскапывать обнаруженный корабль, однако намерены провести работы для составления подробной карты захоронений и оценки их состояния.