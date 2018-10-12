В РПЦ назвали наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии

13:25 | 16.10.2018

Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Якимчук, передает «Интерфакс». Он перечислил территории, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы. Под запрет попали все православные церкви в Анталье, храмы Стамбула и ряд церквей в Греции. За нарушение мирянам придется покаяться на исповеди за непослушание церкви, сообщает «Эхо Москвы».



Напомним, 15 октября Священный синод РПЦ на заседании в Минске полностью разорвал отношения с Константинопольским патриархатом, который решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата.