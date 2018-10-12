Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


13:25 | 16.10.2018

В РПЦ назвали наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии

Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Якимчук, передает «Интерфакс». Он перечислил территории, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы. Под запрет попали все православные церкви в Анталье, храмы Стамбула и ряд церквей в Греции. За нарушение мирянам придется покаяться на исповеди за непослушание церкви, сообщает «Эхо Москвы».

Напомним, 15 октября Священный синод РПЦ на заседании в Минске полностью разорвал отношения с Константинопольским патриархатом, который решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:32 | 16.10.2018
Пермяков приглашают на общегородскую ярмарку вакансий «Поиск работы – поиск возможностей»

15:16 | 16.10.2018
В Екатеринбурге на месяц перекрыли улицу Гастелло и переулок Широкий

15:09 | 16.10.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Маяковский – Родченко: Реклама – Конструктор»

15:04 | 16.10.2018
На Урале директор предприятия, не сделавший запись в трудовую книжку работника, осужден на реальный срок

14:41 | 16.10.2018
Уральские юристы сомнительно отнеслись к инициативе экспертов ЦСР по реформированию ТСЖ

14:35 | 16.10.2018
В Свердловской области «мусорную реформу» перенесли на 1 января

14:35 | 16.10.2018
На пешеходном участке на улице Пушкина в Кургане высадили липы

14:10 | 16.10.2018
Новым вице-мэром Екатеринбурга по вопросам благоустройства назначен Алексей Бубнов

14:03 | 16.10.2018
Пенсионерка покалечилась в «пазике» в Кургане. На водителя составили административку

13:50 | 16.10.2018
В Каменске-Уральском из-за антисанитарии закрыли магазин «Кулинария»

13:26 | 16.10.2018
Больше всего жалоб на одиночество: свердловчане стали чаще звонить на телефон доверия

13:22 | 16.10.2018
Главной темой октябрьской пленарки парламента Пермского края станет бюджет

13:08 | 16.10.2018
В Прикамье обсуждается вопрос развития каршеринга

13:03 | 16.10.2018
В Перми полностью открыто движение автомобилей по Уральской

12:57 | 16.10.2018
В Березниках установили самую большую в России солонку

12:54 | 16.10.2018
В уральской столице пройдет конференция, посвященная «цифровой революции»

12:53 | 16.10.2018
В Кургане прошла волна краж чугунных крышек люков. «Водный союз» терпит убытки, люди в опасности

12:44 | 16.10.2018
Евгений Куйвашев поздравил свердловских дзюдоистов, взявших медали чемпионата России

12:34 | 16.10.2018
Ночью на улицы Перми для уборки снега вышло более 160 единиц техники

12:31 | 16.10.2018
Ледовый городок на площади 1905 года посвятят сказам Бажова

12:28 | 16.10.2018
Общественный транспорт Перми станет более безопасным и комфортным для пассажиров

12:19 | 16.10.2018
Теплый сентябрь позволит жителям Перми сэкономить на оплате отопления

11:59 | 16.10.2018
Екатеринбургская дума сформировала профильные комиссии и выбрала их председателей

11:54 | 16.10.2018
В Кургане перед судом предстанет 21-летний хакер, который взламывал сайты ради майнинга биткоинов

11:26 | 16.10.2018
В Екатеринбурге пропал 13-летний подросток

11:06 | 16.10.2018
Замминистра транспорта Свердловской области стал Денис Чегаев

10:48 | 16.10.2018
Высокинский назначил председателя комитета связи и информационных технологий

10:36 | 16.10.2018
Следом за врио губернатора Зауралья аккаунты в социальных сетях завели главврачи

10:30 | 16.10.2018
Задержан хулиган, стрелявший из окна дома на Викулова

10:13 | 16.10.2018
Более 620 человек из Пермского края подали заявки на конкурс управленцев «Лидеры России»

10:05 | 16.10.2018
Приоритетные инвестпроекты позволят создать в регионе более 500 рабочих мест

10:00 | 16.10.2018
Осужден мошенник, грабивший пенсионеров в Екатеринбурге

09:40 | 16.10.2018
У екатеринбуржца за долг в 200 тысяч рублей забрали BMW

09:36 | 16.10.2018
При пожаре на улице Снайперов в Екатеринбурге погибли два человека

09:25 | 16.10.2018
Завтра в городах Свердловской области завоют сирены

09:19 | 16.10.2018
Ночью на Пехотинцев сгорела шиномонтажная мастерская

15.10.2018

22:36 | 15.10.2018
В Екатеринбурге покажут драму по оскароносному сценарию Вуди Аллена

22:10 | 15.10.2018
В аэропорту Екатеринбурга задержали узбеков с мужскими костюмами, предназначенными для недели моды

21:42 | 15.10.2018
Екатеринбуржец не полетит в отпуск за границу из-за падения с эскалатора в аэропорту перед отлётом

21:30 | 15.10.2018
Чтобы выступить в Екатеринбурге, Стингу потребуется чёрная комната

21:03 | 15.10.2018
Причиной массового отравления детей в школе № 83 стали сами повара, которые не следили за своей гигиеной

19:57 | 15.10.2018
В Екатеринбурге на улице Малышева автомобиль снес ограждение и перевернулся

19:19 | 15.10.2018
Внешний вид фонтанов на бульваре Советской Армии выберут пермяки

19:03 | 15.10.2018
Владельцы незаконных пермских киосков легализуют свою деятельность

18:55 | 15.10.2018
В Перми пройдет семинар по финансовой грамотности для старшеклассников

18:49 | 15.10.2018
Приемочная комиссия положительно оценила дорожный объект Пермь — Ильинский — Хохловка

18:34 | 15.10.2018
В Перми идет прием заявок на конкурс «Первоклассник года — 2018»

18:12 | 15.10.2018
В Перми определили победителей фестиваля скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка»

18:04 | 15.10.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на фотовыставку и заседания клубов

17:43 | 15.10.2018
В честь Дня народного единства в Екатеринбурге проведут фестиваль единоборств и боевых искусств


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 